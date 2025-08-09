İSTANBUL 31°C / 23°C
  TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çanakkale'deki Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çanakkale'deki Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'deki Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı karşıladı.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çanakkale'deki Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'deki Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'ne gelişinde TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile diğer yetkililer karşıladı.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde başlayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangın ile Bayramiç ilçesindeki ormanlık alanlar ve tarım arazilerinde yer yer devam eden alevlenmeler hakkında Bakan Yumaklı'dan bilgi alan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan orman teşkilatına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.

