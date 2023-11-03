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TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Bosna Hersek'te kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, cuma namazını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 16:04 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Bosna Hersek'te kıldı
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Kurtulmuş ve beraberindekiler, Bosna Hersek Meclis Binası'ndaki programın ardından Başçarşı'ya geçti.

Cuma namazını Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılan Kurtulmuş, daha sonra Başçarşı'yı gezerek buradaki vatandaşlarla selamlaştı.

Kurtulmuş, Gazi Hüsrev Bey Külliyesi içerisinde bulunan Kurşunlu Medresesi'ni de gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Caminin avlusunda bulunan Gazi Hüsrev Bey'in türbesini de ziyaret eden Kurtulmuş, burada dua etti.

Numan Kurtulmuş'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti.

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