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TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM heyetini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

İHA16 Haziran 2026 Salı 13:34 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM heyetini kabul etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı heyetini kabul etti. Kabulde, DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ile Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.

Görüşmede ayrıca TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda belirtilen düzenlemeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.

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