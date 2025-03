TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de yaşanan soykırımın bir ayağını şüphesiz İslamofobi oluşturuyor

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Türkiye'nin etkin çalışmaları ve güçlü iş birlikleri neticesinde, 2022 yılında 15 Mart'ı "İslamofobi İle Mücadele Uluslararası Günü" olarak ilan ettiğini hatırlattı.

Bu tarihin, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ile mücadele edilmesi açısından, küresel ölçekte gündem oluşmasına imkan sağladığını belirten Kurtulmuş, 2022 yılında kabul edilen "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü"nün üzerinden geçen 3 yılın ardından, Müslümanların, özellikle Avrupa ülkelerinde bugün dahi çok çeşitli şiddet olaylarına, ayrımcılık ve ötekileştirmelere maruz kaldığına dikkati çekti.

Batı dünyasında, bu nefret söylemlerini körükleyen bazı siyasetçiler, basın, sermaye grupları ve ırkçı kuruluşların, sadece Müslümanları değil, farklı kültürlerden gelen insanları da hedef alarak toplumsal huzuru yok etmeye çalıştığına işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de yaşanan soykırımın bir ayağını da şüphesiz İslamofobi oluşturmaktadır. On binlerce masum sivilin katledildiği, hastanelerin, okulların bombalandığı bu insanlık dramının kaynağı, İslamofobi'den uzakta aranmamalıdır. Aynı şekilde Gazze'de savaşın durdurulması, masum canların korunması için sokaklara çıkan, gösteriler yapan insanların akademiden sanata, spordan ticarete her alanda adeta tecrit altında tutulması da İslamofobi'den ayrı okunamaz. Ancak gelinen noktada, dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden bağımsız yüz milyonlarca insan, insanı insan yapan değerlerden yana olmuş ve bu doğrultuda insanlık cephesi kurulmuştur. Ümit ediyoruz ki bu cephe her geçen gün daha da güçlenerek İslamofobi, ırkçılık, ayrımcılık gibi doğrudan insanlığı hedef alan sorunların da üstesinden gelecektir.



Bizler, tüm insanları yaradılışta eşit gören bir medeniyetin mensupları olarak, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğine inanıyor, insanların barış içerisinde yaşadığı bir dünyayı kurmak için her alanda mücadele ediyoruz. Adil, hakkaniyetli, insanların ve devletlerin eşitliği ilkesinin benimsendiği, barış içinde yaşayabileceğimiz bir dünya mümkün."