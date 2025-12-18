İSTANBUL 13°C / 5°C
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kore, Asya'daki en önemli müttefiklerimizden birisidir

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Sayın Woo Wonshik ve heyetiyle Meclis'te bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Güney Kore, Asya'daki bizim en önemli müttefiklerimizden birisidir. Hem tarihi ve kültürel yakınlığımız hem de Asya'daki ikinci ticaret ortağımız olması bakımından Güney Kore bizim için çok önemlidir' dedi.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile Meclis'te bir araya geldi

Görüşmede iki ülke ilişkilerine vurgu yapan Kurtulmuş "Geçen yıl anayasaya aykırı olarak ilan edilen sıkıyönetim karşısında Meclisi toplayarak, milli iradeye sahip çıkarak, Meclisin etrafını askeri tanklarla çevirmiş olmalarına rağmen o yasayı kabul etmediniz, reddettiniz ve sıkıyönetimin gerçekleşmesine müsaade etmediniz. Bu tarihi liderliğiniz dolayısıyla tebriklerimi ifade etmek isterim" dedi.

Kurtulmuş, "Bizler 75 yıllık çok partili siyasi hayatımızda beş kez darbeyle, bir kez de darbe teşebbüsüyle karşılaşmış olan bir milletiz. Benzer bir durum bizde de gerçekleşti. 2016 yılının 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü terör çetesi Meclisi de kuşatarak, yukarıdan silahlarla bombalayarak milli iradeyi durdurmak istedi. Aynen sizin yaptığınız gibi o zamanki Meclis Başkanımızın riyasetinde milletvekili arkadaşlarımız bir araya gelerek bu demokrasi dışı saldırıya karşı yekvücut olarak mücadele etti ve milletimiz kazandı" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin, Asya'da Türkiye'nin en önemli müttefiklerinden birisi olduğunu belirten Kurtulmuş "Hem tarihi ve kültürel yakınlığımız hem de Asya'daki ikinci ticaret ortağımız olması bakımından Güney Kore bizim için çok önemlidir. Aynı şekilde biz de kan kardeşi olarak Güney Kore için çok önemli olduğumuzu biliyoruz. Bu dostane ilişkileri çok daha ileri noktalara taşımak mümkündür" diye konuştu.

TBMM Başkanı ayrıca, "Filistin'in masum ve mazlum halkına karşı destek olunması, yardımların gönderilmesi ve onların içinde bulunduğu zor durumdan kurtarılması konusundaki tavrınızı olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

