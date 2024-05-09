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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'da, başkent Havana'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etti, çelenk bıraktı.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
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Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado eşliğinde, eski Havana olarak adlandırılan tarihi bölgedeki Peurto Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na geldi.

"TBMM Başkanı" yazılı çelengi Atatürk Anıtı'na bırakarak, saygı duruşunda bulunan Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

- HAVANA İMMÜNOLOJİ MERKEZİNİ ZİYARET

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Küba Moleküler İmmünoloji Merkezini de ziyaret ederek sağlık alanındaki innovatif biyoteknolojik ilaçların üretimi ve çalışmalar hakkında bilim adamlarından bilgi aldı.

1994'te kurulan Küba Moleküler İmmünoloji Merkezinin, kanser araştırmaları ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar üzerinde çalışma yaptığı ifade edildi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte çalışmalarını pandemiyle mücadeleye kaydıran merkezin, Abdala isimli aşıyı bu merkezde geliştirdiği belirtildi.

  • Atatürk Anıtı Ziyareti
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • Küba Ziyareti

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