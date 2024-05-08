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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana'ya ulaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Küba'nın başkenti Havana'ya ulaştı.

DHA8 Mayıs 2024 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana'ya ulaştı
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TBMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Küba Cumhuriyeti'nin başkenti Havana'ya ulaştı" denildi.

Kurtulmuş'u Havana'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Küba-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yury Valdes Balbin ile diğer ilgililer karşıladı. Kurtulmuş'a ziyaretinde, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Havana'ya eşlik etti.

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