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TBMM Başkanı Kurtulmuş Hindistan'a gidecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) ve Parlamento Forumu'na katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş Hindistan'a gidecek
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zirve, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 12-14 Ekim'de "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenecek. Dokuzuncu P20 Zirvesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hızlandırılmasına ilişkin dört üst düzey oturuma ev sahipliği yapacak.

Kurtulmuş, Hindistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvenin açılışında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, katılımcı ülkelerin meclis başkanları onuruna vereceği davete katılacak.

Zirve kapsamındaki oturumlar ile çalışma yemeğine iştirak edecek Kurtulmuş'un, meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parlamentolar Arası Birlik'in Türk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül eşlik edecek.

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