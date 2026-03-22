TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan ve Romanya'ya gidiyor

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Hırvatistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Zagreb'de düzenlenecek Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılacak.

Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokoviç ile görüşme yapacak olan Kurtulmuş, zirve kapsamında da ikili temaslarda bulunacak.

Kurtulmuş, Hırvatistan'da ayrıca Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi ile Zagreb Camii ve İslam Merkezi'nde düzenlenecek programlara iştirak edecek.

Hırvatistan'daki temaslarının ardından Romanya'ya geçecek olan Kurtulmuş, başkent Bükreş'te, Romanya Senato Başkanı Mircea Abrudean ve Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin Grindeanu ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

Romanya Başbakanı Llie Bolojan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşecek olan Kurtulmuş, buradaki temaslarında Romanya'daki Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla buluşacak, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret edecek.

Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, mevcut işbirliklerinin güçlendirilmesi için atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.