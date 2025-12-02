TBMM Başkanı Kurtulmuş, İdizoda ile bir araya geldi

Kurtulmuş ve İdizoda, Buston Sarayı'nda ilk olarak baş başa görüşme gerçekleştirdi, ardından da heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.



TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye'den "Meclis Başkanı" seviyesinde Tacikistan'a ilk resmi ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin geliştirilmesine vesile olması, ülkeler arasındaki dostluğun ve kardeşliğin daha da artması temennisinde bulundu.

Duşanbe'deki temasları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde hem ikili ilişkileri hem bölgesel meseleleri konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Kurtulmuş, Tacikistan ile mevcut olan iyi ilişkileri ileriye götürme kararlılığını vurguladı.

Dünyanın kurulmakta olan yeni dengesinde çok kutupluluk ve çok merkezliliğin en temel denge olacağını ifade eden Kurtulmuş, Orta Asya'nın da yeni dünyanın dengeleri arasında önemli bir güç merkezi oluşturma potansiyeline sahip olduğunu, bunun için de gayretle Orta Asya ülkelerinin gelişmesinin temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Tacikistan'ın özellikle son yıllarda ciddi bir kalkınma ve istikrar içerisinde olduğunu gördüklerini, bundan da memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, Tacikistan'ın hem bölge ülkeleriyle sorunlarını azaltarak yoluna devam ettiğini hem de işbirliklerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin birçok alanda önemli tecrübeleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Turizm, savunma sanayi, tekstil, ulaştırma gibi alanlarda Tacikistan ekonomisine katma değer üretecek ortak çabaların içinde olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Hem Türk iş adamlarının Tacikistan'da yatırımlarını geliştirmesi hem de Türk-Tacik ortak yatırımlarının yapılması, 1 milyar dolar olarak iki ülkenin liderleri tarafından tespit edilen ikili ticaret hacminin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca eğitim, kültür, spor gibi alanlarda Türkiye ve Tacikistan'ın çok daha yakın çalışmasını arzu ederiz."

Kurtulmuş, parlamentoların müşterek çalışmasının da yararlı olacağını belirterek, bu ziyaretinin, iki ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkileri artırması ve genişletmesi temennisinde de bulundu. Kurtulmuş, "Parlamentolar arasındaki ilişkilerimizin ahdi boyutunu ortaya koyacak olan bir mutabakat zaptı Meclislerimiz arasında imzalanabilir. Ayrıca dostluk grupları ve ihtisas komisyonları karşılıklı olarak işbirliğini artırabilirler. Özellikle üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda müşterek hareket etmeyi başarabiliriz." dedi.

"FİLİSTİN MESELESİYLE İLGİLİ YENİ BİR DİPLOMATİK MÜCADELE DÖNEMİ BAŞLIYOR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na, Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı İdizoda'yı davet etti.

Tacikistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşıladıklarını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte Filistin meselesiyle ilgili belki uzun yıllar sürecek yeni bir diplomatik mücadele dönemi başlıyor. Bunun en başında gelen konu, 1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması mücadelesidir. Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı da her gün artıyor. 3-5 sene önce İngiltere'nin, Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını söyleseydiniz herhalde buna inanmazdık ama şartlar öyle bir noktaya getirdi ki Filistin'i tanımak mecburiyetinde kaldılar. Şimdi sıra, Filistin'in sadece kağıt üzerinde tanınması değil gerçekten fiilen var olan, bağımsız olan bir devletin inşa edilmesine geldi. İkinci alan ise İsrail hükümetinin uluslararası alanda yalnızlaştırılmasıdır. Bunun ilk adımı da Netanyahu ve çetesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanarak ceza almasını sağlayacak sürece destek olmaktır. Ümit ediyorum ki bu iki alanda çalışmalarımızı hep beraber yoğunlaştırarak sonuç alırız ve Filistin halkına verdiğimiz destek böylece anlamlı, somut, görünür bir noktaya taşınmış olur."

Görüşmede, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar da yer aldı.