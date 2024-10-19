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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanın huzurunun, güveninin ve refahının olmadığı yerde devlet yönetimi yeterince güçlü olmaz
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanın huzurunun, güveninin ve refahının olmadığı yerde devlet yönetimi yeterince güçlü olmaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İnsanın huzurunun, güveninin, refahının, saadetinin ve mutluluğunun olmadığı yerde devlet yönetimi yeterince güçlü olmaz. Onun için vatandaşımızın doğrudan mutluluğunu, huzurunu, güvenliğini sağlamakta önemli araçlarımızın başında gelen muhtarlıklarımızın, her zaman güçlendirilmesi Türkiye'nin önceliklerinden birisi olmuştur.' dedi.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 20:07 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanın huzurunun, güveninin ve refahının olmadığı yerde devlet yönetimi yeterince güçlü olmaz
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Şişli'deki Grand Cevahir Otel'de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kurtulmuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, muhtarlık müessesesinin Türkiye demokrasisinin en önemli ve en anahtar kurumlarından olduğunu belirterek, "Doğrudan bir demokrasi örneği olan muhtarlık, vatandaşlarımızın kendi yöresinde ilk anda ulaşabildiği, taleplerini ve isteklerini, devletten beklentilerini kendisine ulaştırabildiği en önemli, en rasyonel kurumlarımızın başında geliyor. Dolayısıyla Türkiye demokrasisinin fevkalade önemli bu kurumuna sahip çıkmak hepimizin ödevidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi yönettiği 22 yıllık süreçte en fazla önem verdiği kurumlardan birisinin de muhtarlık olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, böylesine önemli bir kurumun bundan sonraki süreçte de Türkiye'de millet iradesinin daha güçlü şekilde siyasete, yönetime ve hizmetlere yansıtılması için çok etkin şekilde kullanılacağından hiç şüphesi olmadığını kaydetti.

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"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI KAÇINILMAZDIR"

Kurtulmuş, Türk devlet geleneğinde ve felsefesinde en önemli hususlardan birisinin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının bulunduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın huzurunun, güveninin, refahının, saadetinin ve mutluluğunun olmadığı yerde devlet yönetimi yeterince güçlü olmaz. Onun için vatandaşımızın doğrudan mutluluğunu, huzurunu, güvenliğini sağlamakta önemli araçlarımızın başında gelen muhtarlıklarımızın her zaman güçlendirilmesi Türkiye'nin önceliklerinden birisi olmuştur. Çünkü önümüzdeki dönemde özellikle Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' olarak tanımladığımız bu dönemde, Türkiye'nin her alanda güçlü olması kaçınılmazdır, bir zorunluluktur. Bu çerçevede devlet-millet kaynaşmasının sağlanması, devletle milletin bütünleşmesi, esası itibarıyla muhtarlıklarımızın ortaya koyacağı fevkalade etkin hizmetlerle pekişecektir. Ben, bu bakış açısıyla her birinize kendi muhtarlık bölgenizde vereceğiniz hizmetler dolayısıyla üstün başarılar diliyorum."

Yeni dönemde yeniden veya ilk kez seçilen bütün muhtarlara başarılar dileyen Kurtulmuş, "Allah bu ülkeyi, bu milleti hep beraber milletiyle, devletiyle el ele tam bir bütünleşmeyle daha güçlü yarınlara götürsün. Önümüzdeki dönem inşallah sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olsun diyorum." şeklinde konuştu.

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