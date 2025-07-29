İSTANBUL 33°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,57
  • EURO
    46,9129
  • ALTIN
    4339.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile bir araya geldi
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüştü.

AA29 Temmuz 2025 Salı 21:46 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile bir araya geldi
ABONE OL

Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında görüştüğü İran Meclis Başkanı seçilen Kalibaf'ı tebrik etti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler için taziye dileklerinde bulunan Kurtulmuş, İsrail'in bu saldırılarını, 17 Haziran'daki TBMM Başkanlık tezkeresiyle Meclis Genel Kurulunda telin ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer meseleye ilişkin İstanbul'daki görüşmenin önemli bir adım olduğunu ve bunun başarılı geçmiş olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Filistin'de İsrail'in yürüttüğü soykırıma karşı dünyanın dört bir yanında halkların tepkisinin giderek arttığına dikkati çeken Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarına karşı, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Kurtulmuş ve Kalibaf, parlamentolar arası işbirliğinin artırılması konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.