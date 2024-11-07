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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, 'Bugün artık İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasını tartışmanın vakti gelmiştir. Uluslararası hukuk ve BM kararlarının uygulanmaması Gazze'de, Filistin topraklarında ve Lübnan'da süre giden bir devlet terör örgütüne dönüşmüş, kadınların ve çocukların katledilmesine açlık ve hastalıklarla baş başa kalmalarına yol açmıştır' dedi.

7 Kasım 2024 Perşembe 20:15 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Barış sağlanmadıkça dünyanın hiçbir ülkesi huzur dolu bir yaşamı sürdürecek değildir asla sürdüremeyecektir

Dünyanın sahibiymiş gibi davrananların sebebiyet verdiği dengesizlikler bugün milyonlarca insanı açlık sınırının altına itmiş durumdadır.

İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı

Bugün BM kararlarının dahi hayata geçirilemediği bir dünyada yaşıyoruz.

Uluslararası hukuk ve BM kararlarının uygulanmaması Gazze'de, Filistin topraklarında ve Lübnan'da süre giden bir devlet terör örgütüne dönüşmüş, kadınların ve çocukların katledilmesine açlık ve hastalıklarla baş başa kalmalarına yol açmıştır

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