TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Barış sağlanmadıkça dünyanın hiçbir ülkesi huzur dolu bir yaşamı sürdürecek değildir asla sürdüremeyecektir

Dünyanın sahibiymiş gibi davrananların sebebiyet verdiği dengesizlikler bugün milyonlarca insanı açlık sınırının altına itmiş durumdadır.

İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı

Bugün BM kararlarının dahi hayata geçirilemediği bir dünyada yaşıyoruz.

Uluslararası hukuk ve BM kararlarının uygulanmaması Gazze'de, Filistin topraklarında ve Lübnan'da süre giden bir devlet terör örgütüne dönüşmüş, kadınların ve çocukların katledilmesine açlık ve hastalıklarla baş başa kalmalarına yol açmıştır