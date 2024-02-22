TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü İslam dünyasının dağınıklığı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Umman Şura Meclisi Başkanı Al Maawali ile görüşmesinde, Umman ve Türkiye halklarının kardeş, dost iki halk olduğunu, ülkeler arasında güzel bir ilişkinin bulunduğunu, bunu çok daha ileriye götürme arzusunda olduklarını belirtti.

Hükümetler arası ilişkinin yanı sıra parlamentolar arası ilişkinin de artırılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, üst düzey karşılıklı ziyaretlerin de hızlandırılmasını istediklerini ifade etti.

İkili ilişkilerin artırılmasının, bölgenin gelişen şartları bakımından da zaruri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırılarıyla bölgenin zor bir dönemden geçtiğini, bölge ve Müslüman ülkelerin birlikte hareket ederek daha kuvvetli bir şekilde yol alması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in en büyük gücünün İslam dünyasının dağınıklığı, kararsızlığı ve inisiyatifsizliği olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Müslümanların, aynen namazdaki gibi, siyasi ilişkilerde de safları sıklaştırması gerektiğinin altını çizdi.

Kurtulmuş, Umman'ın bölgedeki barışçıl dış politika anlayışını takdirle karşıladıklarını, özellikle Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Yemen'deki çatışmaların barışçıl bir şekilde sonlandırılması konusundaki çalışmalarını da önemsediklerini ifade etti.

Kurtulmuş, Müslümanların, kendi aralarındaki sorunları çözebilecek iradeyi gösteremezse sadece Filistin'de yaşananlar değil, bölgedeki gerilimlerin yayılacağını ve buradaki ülkelerinin çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Umman ile her alandaki işbirlikleriyle çok büyük teknolojik atılımların da yapılabileceğini ifade eden Kurtulmuş, iki ülke arasında savunma sanayii, teknoloji gibi alanlardaki işbirliğini geliştirme potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

İKİLİ İLİŞKİLERİN TÜRKİYE-UMMAN İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA İLERİ GÖTÜRECEĞİ MESAJI



Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Bin Nasser Al Maawali ise çeşitli programlarda bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını, ikili ilişkilerin Türkiye-Umman işbirliğini daha da ileri götüreceğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, APA'nın 14'üncü Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Müslümanları ilgilendiren konulara değindiğini dile getiren Al Maawali, Filistin davası doğrultusunda kendilerinin de aynı vurguyu yaptıklarını ifade etti.

Umman-Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirten Al Maawali, Umman halkının Türkiye'yi çok sevdiğini ve her zaman ziyaret ettiklerini söyledi.

Umman olarak bütün Müslüman ülkelerinin birlik içerisinde olmasını desteklediklerini ifade eden Al Maawali, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinden de mutluluk duyduklarını kaydetti.

Maawali, Türkiye'nin son 20 yıldaki büyük atılımlarının dikkati çektiğini, ekonomi ve savunma sanayii alanlarında Türkiye'nin atılımlar gerçekleştirdiğini ve karşılıklı işbirliğini önemsediklerini ifade etti.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.