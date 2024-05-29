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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstanbul'un fethiyle birlikte, dünya tarihine yön veren medeniyetimizin temelleri sağlamlaşmıştır
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstanbul'un fethiyle birlikte, dünya tarihine yön veren medeniyetimizin temelleri sağlamlaşmıştır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İstanbul'un fethiyle birlikte, dünya tarihine yön veren medeniyetimizin temelleri sağlamlaşmıştır. Bizler de bugün, birlik ve beraberlik içinde, ecdadımızdan miras aldığımız bu kutlu mücadele ruhunu yaşatmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstanbul'un fethiyle birlikte, dünya tarihine yön veren medeniyetimizin temelleri sağlamlaşmıştır
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Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Sultan II. Mehmet Han'ın komutasında, aziz ecdadımızın destansı mücadelesiyle, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümündeyiz. Dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu günü büyük bir coşkuyla kutluyoruz" ifadesini kullanan Kurtulmuş, bu büyük zaferle, Doğu ve Batı medeniyetlerinin kesiştiği kadim şehrin; ilmin, barışın, sevginin ve adaletin merkezi olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İstanbul, farklı kültürlerin, dinlerin ve milletlerin bir arada yaşadığı bir hoşgörü başkenti haline gelmiştir. Fetih, sadece askeri ve siyasi bir başarı değil aynı zamanda bilim, sanat ve kültürde yeniden doğuşun başlangıcıdır. İstanbul'un fethiyle birlikte, dünya tarihine yön veren medeniyetimizin temelleri sağlamlaşmıştır. Bizler de bugün, birlik ve beraberlik içinde, ecdadımızdan miras aldığımız bu kutlu mücadele ruhunu yaşatmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.

Bu vesileyle, Fatih Sultan Mehmet Han ve fethin kahramanlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Büyük fethin yıl dönümünde, milletimizin her ferdine esenlikler diliyor, dayanışma ruhuyla geleceğe umutla bakmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlu olsun."

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