TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de: Katılımcılara hitap edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentineki Cenevre Cointrin Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. TBMM Başkanı daha sonra konferansın düzenlendiği Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ne geçti. Kurtulmuş burada Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, PAB tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek 6'ıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nın açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek ve konferans kapsamında düzenlenecek panellere katılacak. Kurtulmuş, ayıca konferans kapsamında ikili görüşmeler de yapacak. Konferans, parlamentoların ve BM'nin üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek.

Kurtulmuş'un Cenevre programına Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM Katip Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç da eşlik ediyor.