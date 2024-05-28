TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sok ile bir araya geldi

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye ve Kamboçya'nın fevkalade güçlü işbirliği imkanlarına sahip ülkeler olduğunu, karşılıklı ziyaretler vasıtasıyla bu potansiyel harekete geçirilerek sonuç alınabileceğini dile getirdi.

Kamboçya Ulusal Meclisi ve Senatosuyla ilişkileri geliştirmek arzusunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak iki ülkenin her alanda yakınlaşmasının zeminini sağlamak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin kültürel diplomasi kurumları vasıtasıyla Kamboçya ile ilişkileri daha da yakınlaştırma arzusunda olduklarını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği 'Yeniden Asya' girişimi çerçevesinde Asya'nın geneliyle çok iyi ilişkiler geliştirmeye gayret ediyoruz. Asya, yeniden o tarihsel potansiyelini yakalamış görünüyor. Bundan sonra özellikle dünyada yeni oluşacak küresel sistem içerisinde Asya çok önemli bir çekim merkezi olacaktır. Türkiye de Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda stratejik bir bölgede yer alan, potansiyeli güçlü bir ülke olarak yeni dünyanın oluşumu içerisinde etkili bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Küresel olarak yeni bir dönemin başındayız; birçok yeni gelişme ve meydan okumayla karşı karşıyayız. Artık önümüzde çok kutupluluğun esas olduğu yeni bir dünya sisteminin kurulmasının başlangıcındayız. Bunun için de Türkiye, Asya'daki devletlerle ilişkilerine olağanüstü önem vermektedir."

Kamboçya'nın yeni hükümetine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırında, Gazze halkının yanında ve insanlıktan yana olan tavrı dolayısıyla şükranlarını dile getiren Kurtulmuş, Birleşmiş Milletlerdeki oylamada Filistin devletinin kurulması yönündeki desteği dolayısıyla da teşekkür etti.

Yeni parlamentoda Müslüman milletvekillerinin olduğunu duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, bu durumun Türkiye-Kamboçya arasındaki yakınlaşmayı hızlandıran bir başka faktör olacağını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Sok ve ekibinin Türkiye'de gerçekleştirdikleri toplantılardan verimli sonuçlar aldığını duymaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, gerek iş adamları gerek siyasetçilerle yapılan görüşmelerin artarak devam etmesini, olumlu sonuçlar üretmesini temenni etti.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok, Kamboçya'dan iş insanlarını Türkiye'ye getirdiklerini ve verimli toplantılar yaptıklarını belirterek ziyaretleri kapsamında TBMM'de bulunmaktan da memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye ve Kamboçya arasındaki ilişkilerin 65. yılı olduğunu anımsatan Sok, hükümetlerinin uyguladığı yeni dış politika anlayışıyla eski dostlarla ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduklarını, Türkiye ile her alanda işbirliğini geliştirmek istediklerini bildirdi.