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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da! Resmi temaslarda bulunacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

AA27 Nisan 2025 Pazar 16:29 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'da! Resmi temaslarda bulunacak
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Kurtulmuş'u, Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Jogorku Keneş (Meclis) Başkan Yardımcısı Nurlan Azıgaliev, Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Alişer Kozuev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Bişkek'e geldi.

Kurtulmuş, Bişkek'te, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, parlamentolar arası işbirliğine dair mutabakat zaptını imzalayacak.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adilbek Kasımaliev ile bir araya gelecek Kurtulmuş'un, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini, Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ni ve Maarif Okulu'nu ziyaret edecek Kurtulmuş, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenecek "Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik" konferansında konuşma yapacak, daha sonra ise Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

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