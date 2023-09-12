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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekele ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekele ile telefonda görüştü.

AA12 Eylül 2023 Salı 20:54 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekele ile görüştü
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Kurtulmuş, görüşmede, Libya'daki kasırga ve sel felaketi nedeniyle Tekele'ye geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Yaşanan afetten dolayı derin bir üzüntü içerisinde olduklarını bildiren Kurtulmuş, kardeş Libya halkının acılarını paylaştıklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk halkının, bu elim felaketin yaralarının süratle sarılabilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bütün imkanlarıyla Libya halkının yanında durmayı sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, felaketten hemen sonra AFAD'ın 3 uçakla, gerekli arama kurtarma, tıbbi malzeme ve barınma imkanlarıyla ilgili tüm araç ve gereçleri Libya halkına ulaştırmaya çalıştığını aktaran Kurtulmuş, bundan sonra da yardımlarla Libya'nın yanında olmaya gayret edeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisinin de Bingazi'ye giderek arama kurtarma ekiplerini ve yardımı koordine ettiğini belirten Kurtulmuş, afetin yaralarının en kısa sürede sarılması temennisini dile getirdi.

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