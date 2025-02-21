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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X'i andı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 16:51 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Malcolm X'in düşünceleri ve eylemleriyle 20'nci yüzyılın özgürlük arayışına ilham olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, "Modern çağda ırkçılığa, ayrımcılığa ve sömürgeciliğe karşı insanlığın verdiği adalet, eşitlik ve onurlu bir yaşam mücadelesinin sembollerinden El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Malcolm X, bir insanın hayatının tek bir sözcükle dahi değişeceğini kendi yaşamıyla kanıtlamış, düşünceleri ve eylemleriyle 20'nci yüzyılın özgürlük arayışına ilham olmuştur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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