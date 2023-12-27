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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87'nci yılında andı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u andı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Akif Ersoy, yüce milletimizin hafızasında bir şair olmanın çok ötesinde haysiyetli bir Müslüman, hür ve cesur bir kalem, aklı ve vicdanı eyleme geçiren bir hatip, namuslu bir mütefekkir, fedakar bir vatansever, büyük bir Milli Mücadele kahramanıdır. Vefatının 87'nci yılında Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz."

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