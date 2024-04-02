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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mevcut anayasadan kurtulma vakti çoktan gelmiştir

Milletvekilleriyle iftar programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Artık kaç kere değiştirilirse değiştirilsin, 1960 ve 1980 darbelerinin karanlık eserlerini bünyesinde taşıyan mevcut anayasadan kurtulma vakti çoktan gelmiştir.' dedi.

2 Nisan 2024 Salı 20:08 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mevcut anayasadan kurtulma vakti çoktan gelmiştir
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmalarından bazı satır başları:

Yeni bir anayasa yapma imkanı TBMM'de var.

Artık kaç kere değiştirilirse değiştirilsin, 1960 ve 1980 darbelerinin karanlık eserlerini bünyesinde taşıyan mevcut anayasadan kurtulma vakti çoktan gelmiştir.

Ümit ediyoruz ki yeni dönemde ortaya çıkacak anlayış birliği içerisinde, mecliste oluşacak çok büyük ittifakla yeni anayasamızı yapmak mümkün olur.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk meclisinin ikinci temel ödeviyse yeni, çağdaş, kapsayıcı bir anayasayı yapmak mecburiyetidir.

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