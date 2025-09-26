İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5719
  • EURO
    48,6086
  • ALTIN
    5010.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş: Millet iradesinden başka hiçbir odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Millet iradesinden başka hiçbir odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil

Meclis Şeref Holü'nde 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Türkiye'de meşruiyetin bir kaynağı var, millet iradesi. Millet iradesinden başka hiçbir iç ya da dış odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil.' ifadelerini kullandı.

AA26 Eylül 2025 Cuma 10:40 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Millet iradesinden başka hiçbir odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde "28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Parlamenter Diplomasi artık uluslararası ilişkilerin en önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Halkların temsilcisi olarak görev icra edilen dünya parlamentoları arasında Parlamenter Diplomasi bakımından en aktif parlamentolardan birisi TBMM'dir.

Meclis, İsrail'in suçlarına sessiz kalmadı. Uluslararası alanda sesimizi duyuyoruz.

8 uluslararası toplantıya iştirak ettik, bu toplantıların hepsinde de ülkemizin görüşlerini uluslararası camiaya aktarma fırsatı bulduk.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu uzun bir hazırlık sürecinden sonra çok yüksek bir siyasal temsil kapasitesiyle kurulmuştur. Şimdiye kadar toplamda 54 saati aşkın müzakereler yapılmıştır.

7 Ekim'den bugüne kadar İsrail'in gerçekleştirdiği bölgedeki vahşet ve özellikle Filistin halkına karşı uyguladığı soykırım TBMM tarafından genel kurul tarafından 7 ortak bildiri ile kınanmıştır.

(Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) MİT Başkanı ve ilgili bakanların genel çerçeveyi bir kez daha değerlendirecekleri toplantı yapılabilir.

Türkiye'de meşruiyetin bir kaynağı var, millet iradesi. Millet iradesinden başka hiçbir iç ya da dış odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kız ölümden kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.