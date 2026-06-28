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Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO PA Başkanı Perestrello ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello ile bir araya geldi.

AA28 Haziran 2026 Pazar 17:24 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO PA Başkanı Perestrello ile görüştü
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TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zirvenin ittifak üyesi ülkelerin meclis başkanları ile parlamenterlerin güncel ve stratejik konularda istişarelerde bulunmalarına vesile olacağını, NATO'nun birlik ve dayanışma ruhuna katkı sunacağını belirten Kurtulmuş, İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi ve 7-8 Temmuz Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin, içinde bulunulan kritik küresel ve bölgesel konjonktürde, ittifakın geleceği açısından önemli olduğuna işaret etti.

Kurtulmuş, savunma harcamalarına ilişkin taahhütler dahil güvenlik ile savunma alanındaki ortak hedeflere ulaşmak ve işbirliğini artırmak için parlamentoların desteğinin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirterek, NATO'nun, mevcut vizyonunu geliştirerek barış yapıcı girişimler başlatabilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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