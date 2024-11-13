TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı, vefatının yıl dönümünde andı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havacılık tarihinin öncülerinden, ömrünü yerli ve milli üretime adayan Nuri Demirağ'ı, vefatının yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti.

Havacılık tarihimizin öncülerinden, ömrünü yerli ve millî üretime adayan Nuri Demirağ'ı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.



Demirağ; fedakârlığı, vizyonu ve girişimci ruhunun yanı sıra milletimize ve vatanımıza derin bağlılığı, demokrasinin ve kalkınmanın yol gösterici... pic.twitter.com/UDhA6KzqXx — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 13, 2024

Demirağ'ın, fedakarlığı, vizyonu ve girişimci ruhunun yanı sıra millete ve vatana derin bağlılığı, demokrasinin ve kalkınmanın yol gösterici ilkeleriyle birleşerek bugün hala saygıyla hatırlandığını ifade eden Kurtulmuş, "Nuri Demirağ'ın azminden ve kararlılığından aldığımız ilhamla, her alanda daha güçlü ve tesirli bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.