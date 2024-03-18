İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,301
  • EURO
    35,2536
  • ALTIN
    2237.62
  • BIST100
    8827.28
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş: Onurlu ve gururlu zafer övünç kaynağımız olacaktır
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Onurlu ve gururlu zafer övünç kaynağımız olacaktır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '109 yıl evvel Çanakkale'de vatan, bayrak, ezan için şehadete koşan kahramanlarımızın kazanmış olduğu onurlu ve gururlu zafer, nesiller boyu anılacak ve övünç kaynağımız olacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 12:20 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Onurlu ve gururlu zafer övünç kaynağımız olacaktır
ABONE OL

Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan bu günün, şehitlere duyulan büyük minnetle yad edildiğini belirtti.

Mesajında, "Milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel, en somut örneklerinden olan Çanakkale Zaferi, aynı zamanda cesaretin ve direncin simgesidir." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şanlı ecdadımızın, Çanakkale'de topyekun verdiği mücadele ve düşmanın karşısında tek yürek olarak vatan topraklarını koruma azmi ile milletimiz istiklal aşkını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda millî birlik ve beraberliğimizin yedi düvele ilanıdır. 109 yıl evvel Çanakkale'de vatan, bayrak, ezan için şehadete koşan kahramanlarımızın kazanmış olduğu onurlu ve gururlu zafer, nesiller boyu anılacak ve övünç kaynağımız olacaktır.

Türkiye Yüzyılı inşasında bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev ise Çanakkale gibi nice zaferlerden aldığımız güçle büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte omuz omuza çalışmaya, istiklalimiz ve istikbalimiz için her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaya devam etmektir. Çünkü biz, umutsuzluğa yer olmadığını, inancımızın ve birliğimizin her engeli aşabileceğini, Çanakkale ruhuyla nice zaferlere ve başarılara ulaşacağımızı 109 yıl önce cihana en gür sesimizle haykırmış bir milletiz. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.