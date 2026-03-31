  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile telefonda görüştü.

AA31 Mart 2026 Salı 13:17 - Güncelleme:
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un, Narbayeva ile görüşmesinde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile güncel küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Türk dünyasında istikrarın sağlanmasının ve güçlü işbirliklerinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026'da İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'na katılacağını bildiren Narbayeva'yı, Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

