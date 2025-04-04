İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,02
  • EURO
    41,8831
  • ALTIN
    3693.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'da! PAB 150. Genel Kurulu'na hitap edecek
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'da! PAB 150. Genel Kurulu'na hitap edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Hive şehrine geldi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 20:12 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'da! PAB 150. Genel Kurulu'na hitap edecek
ABONE OL

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'u, Ürgenç Havalimanı'nda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Harezm Valisi Jorabek Rahimov ve diğer yetkililer karşıladı.

Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Özbekistan'a geldi.

Hive şehrinde İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Gençlik Forumu tarafından düzenlenen "Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz" temalı konferansta hitap edecek Kurtulmuş, daha sonra başkent Taşkent'e hareket edecek.

Özbekistan Ali Meclisi'nin ev sahipliğinde, Taşkent'te "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasıyla düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu'na katılacak Kurtulmuş, müzakereler kapsamında PAB 150. Genel Kurulu'na hitap edecek.

PAB Genel Kurulu marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak Kurtulmuş'un, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Taşkent'te, Özbekistan'daki iş insanlarıyla bir araya geleceği de kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.