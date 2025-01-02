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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Regaib Gecemiz mübarek, dualarımız kabul olsun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam aleminin 'Regaip Kandili' ve ‘üç aylar'ını tebrik etti.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 18:13 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Regaib Gecemiz mübarek, dualarımız kabul olsun
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar aralandığı Regaib Gecesi hem üç ayların müjdecisi hem de gönüllerimizi iyilik, adalet ve kardeşlik duygularıyla donatmamız için eşsiz bir fırsattır. Başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yaşadığı sıkıntıların bitmesi, eşitliğin hakim olduğu küresel bir düzenin inşası için hep birlikte dua ediyoruz. Zulüm ve işgallere karşı mücadele eden kardeşlerimizin yanında durmayı, hak ve hukuk temelinde dayanışmayı sürdüreceğiz. Bu manevi iklimin, milletimizin birliğini, dirliğini ve huzurunu güçlendirirken, daha adil ve müreffeh bir Türkiye için gayretlerimizi perçinleyeceği inancındayım. İslam âleminin ve tüm dünyanın barış ve esenlik içinde olması temennisiyle Regaib Gecemiz mübarek, dualarımız kabul olsun" ifadelerine yer verdi.

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