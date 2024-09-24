TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile görüştü

Rusya temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş "Rusya temaslarımız kapsamında Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, parlamentolarımız arasındaki iş birliğimizi güçlendirmek hususu başta olmak üzere ikili ve çok-taraflı gündemimizde yer alan tüm konuları etraflıca ele alma imkânı bulduk" dedi.

Rusya temaslarımız kapsamında Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdik.



Görüşmemizde, parlamentolarımız arasındaki iş birliğimizi güçlendirmek hususu başta olmak üzere ikili ve çok-taraflı... pic.twitter.com/S6NuVDG5tV — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 24, 2024

Kurtulmuş ayrıca, "İkili iş birliğimizin, iyi komşuluk ilişkileri, karşılık saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde, bölgemizin istikrar ve refahına da katkı sağlayacak çerçevede her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.