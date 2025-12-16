İSTANBUL 12°C / 5°C
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi

16 Aralık 2025 Salı 10:44
Meclis'te "16'ncı Büyükelçiler Konferansı" kapsamında büyükelçileri kabul programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi. Türk dış politikası kararlı yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

