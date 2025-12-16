TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi
Meclis'te '16'ncı Büyükelçiler Konferansı' kapsamında büyükelçileri kabul programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi. Türk dış politikası kararlı yoluna devam ediyor.' ifadelerini kullandı.
