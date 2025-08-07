İSTANBUL 30°C / 24°C
  TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir

Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir.' dedi.

7 Ağustos 2025 Perşembe 12:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen "Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni"nde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge demektir. Bunu da hep beraber kuracağız.

Bundan sonra üzerimize düşen istiklal ruhunu demokrasi ile taçlandırmaktır.

Bu dönemin en önemli ruhu olan 'Milli Birlik ve Beraberlik' ruhunu asla kaybetmeden, farklılıklarımızı bir büyük kazanım olarak görerek yolumuza devam edeceğiz.

Geçmişi statik bir hikaye olarak okuyan bir millet değiliz, tarih boyunca yaşadığımız her tarihi gelişmeyi kendimiz için bir güç olarak yararlanmış ve ileriye doğru hareket etmişizdir. Türkiye savunma sanayii bakımından dünyaya örnek, lider ülkelerden birisi haline gelmiştir.

Bütün dünyanın gıpta ile baktığı ülkelerden birisiyiz. Geldiğimiz seviye asla küçümsenecek bir seviye değildir. Ancak bu yeterli değildir. Dünyanın içinde bulunduğu şartlar Türkiye'nin çok daha ileriye gitmesini mecbur kılmaktadır.

  • tbmm
  • terörsüz türkiye
  • numan kurtumuş

