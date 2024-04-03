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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 00:45 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türker İnanoğlu için taziye mesajı yayımladı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinemamızın başarılı yapımcı yönetmenlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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