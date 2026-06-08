TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye kendi anayasasını yaparak önündeki bütün engelleri kaldıracak

Beşiktaş'taki Galatasaray Üniversitesi'nde, "Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa" konulu Sultan Abdülaziz Han'ı anma programı gerçekleştirildi. Müzik dinletisiyle başlayan programda konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'de 1876 Anayasası da ne yazık ki Abdülaziz'e yapılan darbenin hemen arkasından kabul edilmiştir. Yine aynı şekilde cumhuriyet tarihimizde 61 ve 82 anayasalarının 1960 ve 80 darbelerinden sonra kabul edilmiş olması da tesadüf değildir. Çünkü bugün bile bazılarının tartıştığı mesele Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık müktesebatına rağmen hala açık bir tartışmadır. Kimilerine göre anayasa sadece kurucu meclisler, kurucu iradeler tarafından yapılır. Bu kurucu irade de topla tüfekle, tankla süngüyle yani birtakım güçlerle ortaya konulan iradedir. Halbuki artık geldiğimiz noktada artık Türkiye için milletten başka, milli iradeden başka, milletin sözünden başka bir kurucu irade asla kabul edilemez, düşünülemez ve başka bir güce kurucu irade yaftası yakıştırılamaz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASAYI YAPMA GÜCÜNE, KUVVETİNE, KUDRETİNE SAHİP OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni Anayasayı yapma gücüne sahip olduğunu vurgularken, "Anayasaları darbelerden bütünüyle ayırarak hiçbir şekilde darbelerin gölgelerinin, tortularının anayasalar üzerine aksetmesine müsaade etmeden Türkiye'nin yeni bir anayasayı yapma gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların da mevzuu değildir. Siyasi partiler gelir gider. İsimler gelir geçer ama ülkelerin anayasa ihtiyaçları, bakın Sultan Abdülaziz zamanındaki siyasi tartışmaları bugün bile canlı şekilde hatırlıyor ve hatırlatıyoruz, ülkelerin anayasa ihtiyaçları milletin talepleri ortadadır. Bunun gerektirdiği şekilde hareket edilmesi Türkiye'nin geleceğinin en önemli unsurlarından birisidir" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE KENDİ ANAYASASINI YAPARAK ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRACAK"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin düzenini demokratik unsurlarla tahkim ederek yoluna devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye arzı 21. yüzyılın bu şartları içerisinde hele hele dünyanın tam manasıyla bir savaş meydanına döndüğü, dünyada hemen hemen oluşan bütün bölgesel ve küresel krizlerin bizim çevremizde yer aldığı böylesi bir dünyada Türkiye iç birliğini, bütünlüğünü, öncelikle anayasal düzenini demokratik unsurlarla tahkim ederek yoluna devam etmek durumundadır. Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Bu çerçevede hiçbir sözün artık zamanı gelmedi diye düşünmeden, anayasa tartışmalarını da sadece ezberlenmiş birtakım kalıplar etrafında ele almadan bu tartışmaları sürdüreceğiz ve inanıyorum ki sonunda Türkiye artık 2026'da 2027'de kendisine yaraşan, milletimizin birliğini bütünlüğünü temin eden, Türkiye'nin küresel alandaki rekabet gücünü artıran, Türkiye'yi bölgesindeki ve dünyadaki tehditlerden koruyan yeni, çağdaş bir toplum sözleşmesi olarak yeni anayasasını gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASAYI YAPMA GÜCÜNE, KUVVETİNE, KUDRETİNE SAHİP OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

Kurtulmuş, "Artık Türkiye kendi anayasasını yaparak önündeki bütün engelleri kaldıracak ve ümit ediyorum ki çok daha güçlü bir şekilde Türkiye bugünün güç dünyasında yerini alacaktır. Anayasa, milletle devlet arasındaki herkesin kabul ettiği bir toplum sözleşmesidir. Bunun dayatılan bir sözleşme değil bunun içselleştirilmiş bir sözleşme haline gelmesi özellikle bu kadar yoğun tartışmaların, bu kadar yoğun altüst oluşların yaşandığı bir dönemde Türkiye için bir zarurettir. Bir siyasi tercih ya da bir fantezi değil Türkiye için bir zarurettir. Kendi iç kalemizi tahkim etmek diyoruz ya, iç kalemizi tahkim etmenin önemli unsurlarından birisi de milletin geniş kesimleri tarafından benimsenmiş bir anayasa mutabakatının sağlanmasıdır. Onun için bazı küçük rötuşlar değil, tam manasıyla demokratik devrim niteliğinde olacak bir anayasal çerçeveye Türkiye'nin ihtiyacı olduğu aşikardır" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ SİYASAL SİSTEMİN ANA UNSURLARINI OLUŞTURAN BAZI TEMEL METİNLERDE DE MUTLAKA DEMOKRATİK DEĞİŞİMLERİN OLMASI KAÇINILMAZDIR. BUNLARIN BİR TANESİ SEÇİM YASASIDIR"

Türkiye'deki seçim yasasında demokratik değişimlerin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Söylediğim sözlerin birilerini ne kadar rahatsız edeceğini bilerek söylüyorum. Ama Türkiye artık laf olsun, birilerinin gönlü alınsın diye konuşulacak bir ülke değildir. İhtiyacımız neyse onu ortaya koyacağız ve milletin mutabakatıyla bu ihtiyaçları karşılamak için gayret sarf edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki dönemin tam manasıyla demokratik, güçlü Türkiye'si için sadece anayasanın değil Türkiye'deki siyasal sistemin ana unsurlarını oluşturan bazı temel metinlerde de mutlaka demokratik değişimlerin olması kaçınılmazdır. Bunların bir tanesi seçim yasasıdır. Daha demokratik, daha katılımcı, herkesin sözünün daha rahat söylenebildiği ve bunların da karşılık bulduğu bir seçim yasasının oluşturulmasıdır. Bir diğeri Siyasi Partiler Yasası'nın güçlendirilerek siyasi partilerin yasal güvenceler altına alınması ve Siyasi Partiler Yasası üzerinden de Türkiye'nin her bir siyasi partisinin nasıl hareket edeceği, nasıl ileriye doğru kendisini güçlendireceği teminat altına alınmalıdır. Hiç şüphesiz bir başka önemli mesele ise Türkiye'de meclisin daha iyi çalışabilmesini sağlayacak demokratik, katılımcı ve gerçekten çağdaş bir meclis içtüzüğünün hazırlanmasıdır. Bu dört temel metin aslında bir ülkenin demografik, topografik yapısını gösteren temel metinlerdir" şeklinde konuştu.

Konuşmasına devam eden Kurtulmuş, "Son zamanlarda da tartıştığımız siyasi etik yasasının mutlaka çıkarılması, siyasi partilerin bu anlamda etik, siyasal, etik tartışmalarının konusu olmaktan çıkarılması da Türkiye için bir zarurettir. Bütün bunları, tekraren söylüyorum, tarafgirlik içerisinde değil; bütün bunları partizan birtakım yaklaşımlar için değil; bütün bunları Türkiye'nin geleceği için ve Türkiye demokrasisinin tahkim edilmesi için ele almak, üzerinde fikirlerimizi yoğunlaştırmak ve sonuçları en iyi şekilde almak durumundayız. İşte bu yıl 150. yılını kutlayacağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun, yani Meclis-i Mebusan'ın kuruluş kararının verilmesinin ve aynı zamanda ilk anayasamız olan 1876 Anayasası'nın kabul edilmesinin 150. yılı dolayısıyla bu konuları merkeze alacağımız nice güzel tartışmaların olmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak zaten işimizin bir gereği, toplumun bize verdiği sorumluluğun bir parçası olarak bu konularda fikir üretilmesine katkı sağlayacağımızı, bu konularda fikir üretilmesine öncülük yapacağımızın bilinmesini arzu ederim" dedi.

Programa TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra eşi Sevgi Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Muhammed Uludağ, davetliler ve öğrenciler katıldı.