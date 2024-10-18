İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2942
  • EURO
    37,2389
  • ALTIN
    2989.28
  • BIST100
    8947.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Macaristan Parlamenterler dostluk maçını seyretti
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Macaristan Parlamenterler dostluk maçını seyretti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 14:12 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Macaristan Parlamenterler dostluk maçını seyretti
ABONE OL

Kurtulmuş, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında MTA Futbol Tesisleri'nde oynanan dostluk maçını seyretti.

Karşılaşma öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı sonrası maçın başlama vuruşunu yaptı.

Köver'in de forma giydiği maçı TBMM Parlamenterler Spor Kulübü 1-0 kazandı.

Maçın ardından Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı Fatih Dönmez ve Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver sporculara madalyalarını ve kupa takdim etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.