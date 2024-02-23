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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi olarak büyük bir ivme yakalandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfının faaliyetlerine ilişkin, “Eğitim alanındaki başarı aynı zamanda ülkelerin insanlarının zihinlerini ve kalplerini de birbirine yakınlaştıran önemli bir sosyal proje olarak görülmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

AA23 Şubat 2024 Cuma 16:57 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi olarak büyük bir ivme yakalandı
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Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'den bilgi alan Kurtulmuş, okuldaki öğrencilerle görüştü, hediyeler verdi.

Kurtulmuş, öğretmenlerle yaptığı sohbette, Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi olarak büyük bir ivme yakalandığını, her alanda büyük işbirliğinin devam ettiğini ve bu işbirliğini daha fazla artırarak eğitim alanında da gelecek nesillere aktarılacak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Maarif Vakfının Türkiye'nin bir markası olarak dünyanın her yerinde yükseldiğini, bunu dünyanın her yerinde müşahede etmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Maarif Vakfı, 52 ülkede hizmet veren, Türkiye'nin önemli bir eğitim kurumu haline geldi. Gittiğimiz ülkelerde Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlarımızın çalışmalarının yanında artık Türkiye'deki üniversitelerden, okullardan mezun olmuş öğrencilerin açtığı derneklerin açılışlarına gidiyoruz. Eğitim alanındaki başarı aynı zamanda ülkelerin insanlarının zihinlerini ve kalplerini de birbirine yakınlaştıran önemli bir sosyal proje olarak görülmelidir. Sizler aslında burada sadece çocukları eğitmiyorsunuz aynı zamanda ülkeler arasındaki dostluk ve kalıcı işbirliği imkanlarını arttırıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim."

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