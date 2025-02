TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin sahip olduğu itibar, yeni dönemde bizim şifrelerimiz olacak

İstanbul'da "Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya genelinde başta kitlesel göç hareketleri, çevre sorunları, savaşlar, iç çatışmalar gibi sorunların yaşandığının ve tüm kıtaların gerilimlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçildiğinin altını çizdi. Yaşanan bunca problemin birkaç ülkenin himayesinden kaynaklandığını ve bu sistemin neredeyse çalışamaz hale geldiğini, dolayısıyla çok kutuplu küresel sisteme geçileceğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin çok kutuplu küresel sistemde oynayacağı etkin rolden bahsetti.

'TÜRKİYE, ULUSLARARASI ALANDA ARTAN SAYGINLIĞI İTİBARIYLA FEVKALADE ÖNEMLİ BİR ÜLKE OLACAKTIR'

Kurulmuş, 'Yeni küresel sistemin nasıl şekilleneceği tam manasıyla hangi mücadelelere sahne olacağını bugünden itibaren sadece öngörülerle kestirebiliyoruz. Çok kutupluluk dünyanın çok farklı yerlerinde Amerika, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği gibi önemli merkezlerin dışında yeni bölgelerin, yeni ülkelerin de çok güçlü bir şekilde önümüzdeki döneme önemli etki edeceği aşikardır. Bana sayın derseniz 5-6 tane ülkenin ismini sayalım. Hiç şüphesiz bu ülkelerin birisi de Türkiye'dir. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem gelişecek olan çok kutuplu dünya sistemi Türkiye'nin hem özgün kültürel yapısı, hem çoklu stratejik konumu hem de sahip olduğu özelliklerinin yanı sıra özellikle de son yıllarda giderek uluslararası alanda artan saygınlığı itibarıyla fevkalade de önemli bir ülke olacağı aşikardır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SAHİP OLDUĞU İTİBAR, YENİ DÖNEMDE BİZİM ŞİFRELERİMİZ OLACAK'

Türkiye'ye ait politika, bürokrasi ve uluslararası arenada uygulanan faaliyetlerin Türkiye'yi dünyada tanınır hale getirdiğini ve birçok krizde tutumunun yol gösterici olduğunun altını çizen Kurtulmuş, 'Japonya Temsilciler Meclisi'nde bütün milletvekillerinin ayağa kalkarak dakikalar boyunca Türkiye heyetini alkışlaması, Türkiye'nin itibarının açık bir göstergesi. İşte en son Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili zaten bu krizin başından itibaren Türkiye'nin tavırları ortadadır. Nasıl, hangi çözüm olacaksa olsun bu çözümün Türkiye'siz olması, Türkiye'nin içinde olmadığı bir sürecin yönlendirilebilmesinin mümkün olmadığını her iki tarafta, her iki tarafa destek verenler de gayet iyi şekilde biliyor. Aynı şekilde Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra ortaya çıkan yeni yönetim ve yeni Suriye'nin nasıl gelişeceği konusunda da hiç şüphesiz herkes Türkiye'nin ne söyleyeceğini merak ediyor. Her gün Türkiye'ye gelen, cumhurbaşkanımızı ziyaret eden devlet başkanları, bizleri de ziyaret eden meclis başkanları, Dışişleri Bakanımızı ve diğer bakanlarımızı ziyaret eden ilgili ülkelerin bakanları ya da bizlerin yaptıkları yurtdışı ziyaretlerde gösterilen Türkiye'ye karşı tavır ve Türkiye'nin sahip olduğu itibar hakikaten hepimiz için yeni dönemin bizim açımızdan da şifrelerini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'MEVCUT DÜNYA SİSTEMİNİN BÜTÜN VİDALARI GEVŞEMİŞ, BÜTÜN ÇARKLARI TERSİNE DÖNMEYE BAŞLAMIŞTIR'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da konuşan Kurtulmuş, 'Yeni ve hakkaniyetli bir sisteme ihtiyacımız var. Bunun nedeni İsrail'in bir buçuk yılı aşkın bir süredir Gazze'de devam eden soykırımdır. Ümit ederiz Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla birlikte Gazze halkının barış ve huzur içerisinde yaşayacağı bir döneme girilir. Ama bu bir buçuk yıllık süre içerisinde tabiri caizse mevcut dünya sisteminin bütün vidaları gevşemiş, dünya sisteminin bütün çarkları tersine dönmeye başlamıştır. Öncelikle dünya sisteminin hiçbir temel ilkeye sahip olmadığı, insan hakları, insanların hayatta kalmaları, ülkelerin egemen eşitliği ya da halkların bağımsızlığı gibi hiçbir konunun itibar edilemez noktaya geldiği bu temel ilkeleri Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde yazan, insan hakları beyannamelerinde yazan, Helsinki Sözleşmesi'nde yer alan bütün bu temel ilkelerin hak ile yeksan olduğu bir döneme girdi" ifadelerini kullandı.

Konferansa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, akademisyenler, bazı STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

