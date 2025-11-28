İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'yi geri bırakan terörden kurtulacağız

Adana Sivil Toplum Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Ayağında prangayla Türkiye'yi geri bırakan terörden kurtulacağız.' dedi.

AA28 Kasım 2025 Cuma 16:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Adana Sivil Toplum Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ayağında prangayla Türkiye'yi geri bırakan terörden kurtulacağız." dedi.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye, aynı zamanda Terörsüz Bölge demektir. Bu bölgedeki bütün halkların dostluğunu ve kardeşliğini sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcı demektir." ifadelerini kullandı.

