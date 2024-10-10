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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'da! Aşkabat'ta önemli temaslarda bulunacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi. Aşkabat'ta çeşitli temaslarda bulunacak Kurtulmuş'un Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek “Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu”na katılacağı belirtildi.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 16:54 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'da! Aşkabat'ta önemli temaslarda bulunacak
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Kurtulmuş'u, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Meclisi Türkmenistan-Türkiye Parlamanentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusufkulu Eşşav, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ve diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da Aşkabat'a geldi.

AŞKABAT'TA ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNACAK

Kurtulmuş, Aşkabat'ta, Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılacak.

Forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ayrıca Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la da bir araya gelmesi öngörülüyor.

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