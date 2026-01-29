TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası'nda "Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı"nda konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Uluslararası kurumlar işlemiyor. Yeni, adil bir sisteme ihtiyaç var..

Dünya yeni döneme giriyor, BMGK çatışmaları çözemiyor.

Şartları her gün ağırlaşan Gazze'deki mazlum halkın üzerine her gün İsrail'in saldırıları yoğunlaştırılıyor. Buna rağmen maalesef soykırım bir şekilde devam ediyor.

Karşımızda hiçbir şekilde çalışamayan, üzerine vazife olarak uluslararası sistem tarafından verilmiş konuları çözemeyen bir küresel sistem vardır. Bu sistemin değiştirilmesi önümüzdeki dönemin en önemli meselelerinden birisidir.