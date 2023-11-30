TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e tepki: Bu söz Türkiye'deki gerçeği yansıtmıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında soruları cevapladı.

Siyasetteki 50+1 tartışmasına ilişkin konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yaptığımız tartışmalar ülkemizin geleceğiyle ilgili." dedi.

Kurtulmuş, yeni anayasa ile ilgili, "Partiler arasında müzakere ortamı oluşturulmalı. Medeni bir müzakere ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Muhalefet partilerine büyük görev düşüyor. Millet eksenli değil, devlet eksenli anayasa yapılmış. Meclis, istediği anayasa değişikliğini yapmaya muktedir. Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir." ifadelerini kullandı.

TİP'Lİ CAN ATALAY'IN DURUMU

TİP'li Can Atalay'ın durumuna ilişkin açıklama yapan Kurtulmuş, "Kimse TBMM'ye ödev vermeye kalkmasın." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "KÜRTLER DAHA AZ EŞİT" SÖZÜ

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepkilere neden olan "Kürtler daha az eşit" sözüne, "Bu söz Türkiye'deki gerçeği yansıtmıyor. Siyasetçiler kullandıkları dile dikkat etmeli." cevabını verdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Kurtulmuş, "Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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