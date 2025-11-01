TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yapılan saygısızlığa tepki! ''Saldırganlığı ve seviyesizliği şiddetle kınıyorum''

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İyi Partililer ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında gerilim yaşandı.

İyi Partili Erhan Usta'nın, "PKK sevdanız nereden geliyor" demesi üzerine Başkan Kurtulmuş salonu terk etti.

Olay siyasi isimlerin tepkisini çekerken, Milletvekili Nebi Hatipoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Yüce Meclisimizin vakarına yakışmayan, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik saldırgan ve seviyesiz ifadeleri şiddetle kınıyorum.

Meclisimizin iradesini, geleneğini ve itibarını hedef alan bu üslup sadece Sayın Başkanımıza değil, milletin temsil makamına da yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Demokratik zeminde söz söyleyemeyenlerin, hakareti siyaset zanneden bu anlayışı milli iradeye zarar vermekten başka bir işe yaramaz.

Meclis kısır kavgaların değil, milletin sözüyle şekillenen yüksek bir kurumdur. Bu gerçeği hazmedemeyenlerin her cümlesi, aslında milletin değerlerine yönelmiş bir saldırıdır" ifadeleri yer aldı.