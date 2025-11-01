İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yapılan saygısızlığa tepki! ''Saldırganlığı ve seviyesizliği şiddetle kınıyorum''
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yapılan saygısızlığa tepki! ''Saldırganlığı ve seviyesizliği şiddetle kınıyorum''

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İyi Partili Erhan Usta'nın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik ifadeleriyle ilgili 'Meclisimizin iradesini, geleneğini ve itibarını hedef alan bu üslup sadece Sayın Başkanımıza değil, milletin temsil makamına da yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik saldırgan ve seviyesiz ifadeleri şiddetle kınıyorum.' dedi.

IHA1 Kasım 2025 Cumartesi 12:36 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a yapılan saygısızlığa tepki! ''Saldırganlığı ve seviyesizliği şiddetle kınıyorum''
ABONE OL

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İyi Partililer ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş arasında gerilim yaşandı.

İyi Partili Erhan Usta'nın, "PKK sevdanız nereden geliyor" demesi üzerine Başkan Kurtulmuş salonu terk etti.

Olay siyasi isimlerin tepkisini çekerken, Milletvekili Nebi Hatipoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Yüce Meclisimizin vakarına yakışmayan, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik saldırgan ve seviyesiz ifadeleri şiddetle kınıyorum.

Meclisimizin iradesini, geleneğini ve itibarını hedef alan bu üslup sadece Sayın Başkanımıza değil, milletin temsil makamına da yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Demokratik zeminde söz söyleyemeyenlerin, hakareti siyaset zanneden bu anlayışı milli iradeye zarar vermekten başka bir işe yaramaz.

Meclis kısır kavgaların değil, milletin sözüyle şekillenen yüksek bir kurumdur. Bu gerçeği hazmedemeyenlerin her cümlesi, aslında milletin değerlerine yönelmiş bir saldırıdır" ifadeleri yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.