TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Özel Oturumu'nda açıklamalarda bulundu

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Değerli milletvekilleri 23 Nisan sadece bir kutlama günü sayılamaz. Meclisteki 23 Nisan törenleri ve özellikle meclis özel oturumu sadece rutin bir törenden ibaret değildir. Bu vesileyle topyekün bağımsızlığımıza, egemenliğimize, milli iradeye ve demokrasiye bağlılığımızı bir kez daha teyit ve ilan ediyoruz.

23 Nisan milletin iradesinin tarih sahnesine çıktığı gündür. İşgalin, dağınıklığın ve yoksunluğun içinden milli meşruiyet çıkaran irade Ankara'da güçlü bir temsile dönüşmüştür. Devletimizin temelleri atılırken milletimizin sözü de bir kürsüye kavuşmuştur.

Cumhuriyet bilindiği gibi daha sonra ilan edilmiştir. Fakat Cumhuriyet fikrinin ilk adımları ilk günden itibaren meclisimizin içerisinde atılmıştır. Egemenliğin kaynağını imtiyazda ve dar kadrolarda aramayan siyasal ahlak 23 Nisan ruhunun özüdür. Parlamento milletin ortak aklının çalıştığı yerdir. Parlamento öfkeyi usule, itirazı müzakereye ve toplumsal talebi meşru kararlara dönüştüren yüksek siyaset mekanıdır. Temsilin kuvveti de meşruiyetin asıl menşeide doğrudan doğruya milletten gelmektedir.

Meclisimizin değeri kriz anlarında hep daha belirgin hale gelmiştir. Toplumumuz her sıkıştığında, yönünü meclise çevirmiştir. Darbe dönemlerinde, vesayet teşebbüslerinde, iç gerilimlerde ve dış baskılarda çözümün adresi daima milli iradenin kurumsal çatısı olan bu yüce mekan olmuştur. Millet sesini burada aramıştır. Mesajını buradan vermiştir. İtirazını burada büyütmüştür. Uzlaşmasını burada olgunlaştırmıştır. Bugün meclis-i mebusanın açılışıyla belirginleştirilmiştir. Geçen yüz elli yıllık parlamento yürüyüşümüz ile birinci meclisin istiklal iradesi arasında kopmaz bir bağ olduğunu bir kere daha hatırlıyoruz.

Yeni anayasa şart. Siyaset kurumu karşıtlıkların kördüğüm olduğu yer olamaz.