TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Berat Kandili paylaşımı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi, kurtuluş ve arınma vesilesi Berat Gecemizin insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyor; bu mübarek gecede yapılacak dua ve ibadetlerin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın bütün mazlumlarının kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi, kurtuluş ve arınma vesilesi Berat Gecemizin insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyor; bu mübarek gecede yapılacak dua ve ibadetlerin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın bütün... pic.twitter.com/LCsRG4dt3Y — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) February 24, 2024