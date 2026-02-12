İSTANBUL 15°C / 11°C
  TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin meclis provokasyonuna tepki: Yemin ettirmemek demokraside yok
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin meclis provokasyonuna tepki: Yemin ettirmemek demokraside yok

Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısında soruları cevaplayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin meclis provokasyonuna tepki göstererek, 'Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür. Yemin ettirmemek demokraside yok.' dedi.

12 Şubat 2026 Perşembe 13:30
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin meclis provokasyonuna tepki: Yemin ettirmemek demokraside yok
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmalarından satır başları:

(Bakanların yemin törenindeki arbede) Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür.

Yemin ettirmemek demokraside yok. Kürsü işgali gibi cebri yöntemle önlemek demokrasiye aykırı.

"(Mihalgazi Belediye Başkanı'nın hedef alınması) Örümcek kafalıların hortlamaması, bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart.

