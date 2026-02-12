TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin meclis provokasyonuna tepki: Yemin ettirmemek demokraside yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmalarından satır başları:

(Bakanların yemin törenindeki arbede) Bu metazori, bu zorlama TBMM'nin mehabetine yakışmamıştır, Anayasa'ya aykırı bir teşebbüs olarak kayıtlara düşmüştür.

Yemin ettirmemek demokraside yok. Kürsü işgali gibi cebri yöntemle önlemek demokrasiye aykırı.

"(Mihalgazi Belediye Başkanı'nın hedef alınması) Örümcek kafalıların hortlamaması, bireysel özgürlüklerin garanti altına alınması için anayasal garanti şart.