TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cindoruk için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için taziye dileklerini iletti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Türk siyasetinde derin izler bırakan duayen siyasetçi Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
