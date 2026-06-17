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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dünyaya çağrı: İsrail'in saldırganlığını durdurmak için birleşmeliyiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde küresel ve bölgesel krizlere dikkat çeken Kurtulmuş, işgalci İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı küresel bir set çekilmesi gerektiğini vurguladı.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dünyaya çağrı: İsrail'in saldırganlığını durdurmak için birleşmeliyiz
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi arzusunda olduğumuzu belirterek, parlamentolarda karşılıklı dostluk gruplarının bulunmasının ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Küresel ve bölgesel konularda birlikte hareket etmenin zaruretine işaret eden Kurtulmuş, dünyada kural bazlı sistemin bozulduğunu, artık insanı merkeze alan yeni bir sistemin kurulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasının tüm Avrupalıların ortak hedefi ve sorumluluğu olduğunu dile getiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğinde ve güvenliğinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu kaydetti.

Gazze'de üç yılı aşkın süredir soykırımını sürdüren İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarının yayılmacılık politikasının bir işareti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulması için tüm devletlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'nin gerçekleşeceğini, 7-8 Temmuz'da ise Ankara'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını dile getiren TBMM Başkanımız Kurtulmuş, NATO Zirvelerinin günümüz sorunlarının ve İttifakın geleceğinin tartışılacağı önemli bir zemin olacağını ifade etti.

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