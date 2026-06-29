TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "NATO Parlamenter Zirvesi"nde konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları;

* İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırganlıklarına son verilmelidir. Mesele sadece insanlık dramı değil, şehirlerin yıkılmış olması değil mesele aynı zamanda insanlığın gelecek umutlarına bomba atılmasıdır.

* Barışın sağlanması için NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesi gerekiyor.

* Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz.

* (ABD-İran savaşı) Bölgesel ve küresel meseleler diplomasi yoluyla çözülmeli. Barış çabaları provokasyona uğratılmamalı.

* NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesi. Tavrımızı barıştan yana kullanacağız.

* Bazı üyelerin ambargoları ittifakın ruhuna uygun değil. Son zamanlarda orta doğuda artan tehditlere karşı bazı üye ülkelerin desteği için teşekkür ediyoruz. NATO tarihi bir dönemeçtedir.

