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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Gazze'' vurgusu: İsrail'in saldırganlığı son bulmalı

İstanbul'da “NATO Parlamenter Zirvesi”nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi, sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil dünya barışının garanti altına alınması demektir' dedi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Gazze'' vurgusu: İsrail'in saldırganlığı son bulmalı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "NATO Parlamenter Zirvesi"nde konuştu.

Kurtulmuş'un konuşmasından satırbaşları;

* İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırganlıklarına son verilmelidir. Mesele sadece insanlık dramı değil, şehirlerin yıkılmış olması değil mesele aynı zamanda insanlığın gelecek umutlarına bomba atılmasıdır.

* Barışın sağlanması için NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesi gerekiyor.

* Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz.

* (ABD-İran savaşı) Bölgesel ve küresel meseleler diplomasi yoluyla çözülmeli. Barış çabaları provokasyona uğratılmamalı.

* NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesi. Tavrımızı barıştan yana kullanacağız.

* Bazı üyelerin ambargoları ittifakın ruhuna uygun değil. Son zamanlarda orta doğuda artan tehditlere karşı bazı üye ülkelerin desteği için teşekkür ediyoruz. NATO tarihi bir dönemeçtedir.

  • NATO Parlamenter Zirvesi
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • Orta Doğu Barış

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