TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hicri yeni yıl mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kardeşliğimizi, barış ve esenliğimizi güçlendireceğimiz bir başlangıç olması dileğiyle Hicri yılbaşımızı tebrik ediyor, yeni Hicri yılımızın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." İfadelerini kullandı.

Kardeşliğimizi, barış ve esenliği güçlendireceğimiz bir başlangıç olması dileğiyle #HicriYılbaşı'mızı tebrik ediyor, yeni Hicrî yılımızın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenâb-ı Allah'tan niyaz ediyorum. �� pic.twitter.com/W0B2khc4jr — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 18, 2023