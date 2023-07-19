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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hicri yeni yıl mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hicri yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 01:32 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hicri yeni yıl mesajı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kardeşliğimizi, barış ve esenliğimizi güçlendireceğimiz bir başlangıç olması dileğiyle Hicri yılbaşımızı tebrik ediyor, yeni Hicri yılımızın milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." İfadelerini kullandı.

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