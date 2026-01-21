Kurtulmuş, El Cezire Mübaşir TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Suriye'deki gelişmelerden, istikrarsızlıktan Türkiye'nin de etkilendiğini belirten Kurtulmuş, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin, Suriye'de istikrarlı yönetimin oluşmasını hedeflediğini ifade etti. Bazı tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Kurtulmuş, bütün silahlı grupların Suriye'nin yeni yönetiminin altında bir araya gelmesi, Suriye'nin "terör örgütlerinin cenneti" halinde tutulmaması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye'deki bütün etnik, mezhebi, dini farklılıkların özgürce yaşatılmasının temin edilmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

Suriye'de kapsayıcı, kuşatıcı siyasetin oluşmasının gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konulardaki hassasiyetlerini ifade ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, Suriye'de yıpranmış, ortadan kalkmış devlet kurumlarının yeniden inşasının da önemli konular arasında yer aldığına dikkati çekti.

Meşru Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında imzalanan mutabakatı hatırlatan Kurtulmuş, tamamıyla mutabakat sağlanmasını ümit ettiklerini, böylece bu tehdidin ve tehlikenin ortadan kalkacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "Sınırlarda ayrılıkçı oluşumu kabul etmeyeceklerini" söylediğinin aktarılması üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin, 102 yıllık Cumhuriyet döneminin 50 yılında terörle mücadele ettiğini vurguladı.

Kurtulmuş, ayrılıkçı terör örgütü PKK'nın çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine, 2 trilyon doların üzerinde mali kayıp yaşanmasına neden olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Parlamentodaki bütün siyasi partilerin katıldığı komisyonda da Türkiye olarak çıkış yolunu oluşturduk, son noktaya geliyoruz. Biz kendi içimizde terörü tamamıyla ortadan kaldırırken, sınırlarımızın hemen yanında, yanı başımızda terör oluşumlarının olmasına asla razı olmayız. Biz, Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda 'Terörsüz Bölge'yi de oluşturacağına inanıyoruz. Ülkelerimizin başına bela olan terör örgütlerinin Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, İran'da, diğer bölge ülkelerinde olmaması, bu bölgede sulhun ve selametin temin edilmesi gerekir. Kaldı ki özellikle bölgemiz ve İslam coğrafyası terör örgütleri elinden çok çekti."

Terör örgütlerinin bazı güçler tarafından vekalet savaşlarının araçları ve aparatları olarak kullanıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, terör örgütlerinin tasfiye edilmesini, halkın her anlamda sözüne sahip çıktığı olgun demokratik yapıların ortaya çıkmasını istediklerini belirtti.

- "TARİHİ BİR TEKLİFTİR, TARİHİ BİR FIRSATTIR"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya bütün unsurlarla silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptığını anımsatan Kurtulmuş, Türkiye bakımından bunun Suriye'yi de kapsadığını ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Suriye'deki terör örgütünün uzantısı olan YPG/SDG yapılanmasının da tamamen artık terör faaliyetlerini sona erdirmesi lazım. Kaldı ki önlerine çok büyük fırsat çıkarılmıştır. 'Gelin Suriye'nin demokratik süreçlerinin unsuru olun, siyasetin içerisinde, parlamentonun içerisinde yeni anayasanın oluşturulması sürecinde, ordunun içerisinde yer alın. Ayrılıkçı terör örgütü olarak değil de ülkenin, Suriye'nin siyasal parçası olarak yeni Suriye'deki yerinizi alın.' denilmiştir. Bu, tarihi bir tekliftir, tarihi bir fırsattır. Ümit ederim ki en iyi şekilde değerlendirilir ve sonuç alınır." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı YPG/SDG mensuplarının Türkiye'yle ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin uluslararası alanda hiçbir zaman ikili oynamayacağını kaydetti.

"Biz masada başka bir şey, sahada başka bir şey söylemeyiz." diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin tutumunun net ve belli olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, Suriye'de bütün farklı kesimlerin bir arada bulunduğu kapsayıcı yönetimden yana olduklarını, hiçbir terör örgütünü, DEAŞ'ı, YPG/SDG'yi Suriye'de görmek istemediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin, Suriye'deki Kürtlerle problemi var da o yüzden SDG'yle ilgili bu şekilde davranıyor değil. Türkiye, kendi içerisindeki Kürtlerin eşit ve özgür yurttaşlar olarak sisteme tam entegre olması için içeride böylesine önemli mücadeleyi verirken, Suriye Kürtlerinin de kendi kimlikleriyle var olmasını kabul eder, bunun için gayret eder." şeklinde konuştu.

"Suriye ile YPG/SDG arasında anlaşma sağlanamaması ve silahlı çatışmaları devam etmesi halinde Türkiye'nin askeri müdahalede bulunup bulunmayacağının" sorulması üzerine Kurtulmuş, Suriye ile Türkiye arasında güvenlik anlaşmasının bulunduğunu anımsattı. Kurtulmuş, YPG/SDG'nin de bu anlaşmadan vazgeçeceğini zannetmediğini, bu anlaşmayı kabul etmenin YPG/SDG'nin lehine olduğunu söyledi.

- "YETER ARTIK, OYUNUN SONUNA GELDİK"

Siyasetin rasyonel fikirler üzerinde yürüyeceğinin altını çizen Kurtulmuş, Suriye yönetiminin istikrar içerisinde gelişmesi için müsait uluslararası ortamın bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, Suriye yönetimine desteğini ilk günden ilan ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "SDG de kendisine sunulan fırsatı değerlendirsin, uluslararası sistemin de uluslararası denklemin de şekillendirmeye başladığı yeni Suriye'nin içerisinde yerini alsın." ifadesini kullandı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin İsrail'den destek istediğinin söylenmesine karşılık Kurtulmuş, tüm terör örgütlerinin vekalet unsurları olduğunu vurguladı.

"Yıllardır DEAŞ'a, YPG'ye, PYD'ye silah verenler kim?" sorusunu yönelten Kurtulmuş, aynı ellerin, onları sevdikleri için değil, bölgeyi tanzim etmeyi istedikleri için yardımda bulunduklarına dikkati çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yeter artık, bu oyunun sonuna geldik. Hiçbir gücün, bölgesel ya da emperyalist, küresel hiçbir gücün dayatmalarına bölge halklarının müsaade etmemeleri lazım. Aynı şekilde Asya'da, Afrika'da bir bardak temiz suyu olmayan insanların eline on binlerce dolarlık ölüm makinelerini kim veriyor? Artık bölgede de Müslüman topraklarının hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde silahlı terör örgütlerini görmek istemiyoruz. Bunlar aynı zamanda halkın iradesini de halkın refahını da halkın geleceğini de ipotek altına alıyorlar." diye konuştu.

"İsrail, ABD niye bizi desteklemedi?" şeklindeki sözlerin, söyledikleri senaryonun deşifresi anlamına geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, hiçbir silahlı örgütün başka ülkeden güç alarak başarı kazandığının görülmediğini ifade etti.

Kurtulmuş, "Şunu yıllardır net söylüyoruz, emperyalist güçler, Türk'ü sevmiyorlar da Kürdü seviyor değillerdir. Arapları sevmiyorlar da Acemleri seviyor, Sünni'yi sevmiyorlar da Şii'yi seviyor değillerdir. Bu bölgede bulunan bütün halkların hepsinden nefret ederler. Hele siyonist emperyalizm, bunların hepsini kendilerine hizmet etmesi gereken köleleri olarak görür." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişki hatırlatılarak, "ABD'nin YPG/SDG'ye desteğini bırakıp bırakmayacağının" sorulması üzerine Kurtulmuş, bazı örgüt mensuplarının yanlış hesap yaptığını, Türkiye'yi bırakıp birkaç bin kişiyle strateji geliştirmeyi esas alacaklarına inanmanın, irrasyonel bir davranış olduğunu ve bunun son olayla ortaya çıktığını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye'nin, Suriye topraklarında gözü var" söyleminin belirtilmesi üzerine, Türkiye'nin, hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözünün olmadığını vurguladı. Türkiye'nin, dünyanın her yerinde dostlarının bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin hiçbir kimsenin bir karış toprağında, bir gram altınında, bir kova petrolünde gözü yoktur ama Türkiye, 'Gönül coğrafyası' dediğimiz geniş coğrafyadaki halkların da dertleriyle dertlenir. Onların derdini kendisinin birinci derecede derdi olarak görür. Bütün farklı coğrafyalardaki insanlarımızla işbirliğini geliştirmeyi kendisi için milli sorumluluk olarak kabul eder. Bizim yeterince geniş bir ülkemiz var, yeterince zengin bir ülkemiz var ama bizim zenginliğimizi artıracak olan şey, başka ülkelerin toprakları, yer altı ve yer üstü zenginlikleri değil, başka ülkelerdeki dostlarımızın, kardeşlerimizin bize yapacağı dualardır. Kimsenin toprağında, değerinde gözümüz yoktur."

Filistin'de yaşananların hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki soykırımın insanlık tarihindeki en büyük soykırımlardan ve etnik temizliklerden birisi olduğunu vurguladı.

Hiçbir siyasi gelişmenin bu soykırımı unutturmaması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, Filistin halkının ağır bedeller ödediğini belirtti.

Türkiye'nin, Filistin davasına büyük destek verdiğine işaret eden Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"'Ateşkes ilan edildi' diyerek dünyanın kandırılmaması gerekir. Ateşkesin ilanından bu yana bile çetin kış şartlarında Gazze'de insanlar, karın, çamurun, yağmurun içerisinde yokluğa mahkum ediliyorlar. İsrail, insani yardımlara yol vermediği için ufacık çocuklar, bebekler hayattan koparılıyor, yaşlı insanlar ölüyor. Her gün yapılan bombalamalarla yüzlerce insan sözde ateşkes ilan edildiğinden bu yana şehit edilmiş vaziyette. Bütün bunlara rağmen ateşkesin ilan edilmiş olmasının, Gazze'de yeni sürecin başlamış olmasının olumlu olduğu kanaatindeyiz. Burada Sayın Trump'ın aldığı insiyatifi de önemli buluyoruz ama bunun için başta ABD yönetimi olmak üzere bütün demokratik devletlerin, insan haklarını savunan devletlerin Gazze konusundaki baskısını artırması lazım. Bu konu, İsrail'in insafına bırakılmayacak kadar önemli konudur. Derhal acil yardımların, insani yardımların sağlanması lazım. Gazzelilerin kendilerini yönetebilecekleri bir yönetimin hızlı şekilde kurulması lazım."

(Sürecek)